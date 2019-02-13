Lillard: "Paul George bu sezon bence MVP'dir"

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Damian Lillard, Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George'un bu sezon "başka bir seviyede" olduğunu söyledi.Lillard ve takım arkadaşı Evan Turner, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Portland Trail Blazers'a karşı 47 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik bir triple-double performansı göstermiş olan PG'ye övgülerini şu şekilde sundular:"Adam başka bir seviyede. Son 10 maçtır falan onu izledikten sonra, bir sürü maçlarını da izlemiştim ve o gece canlı bir şekilde görünce anladım ki... MVP o.""Gerçek dışıydı. Herkesin Giannis Antetokounmpo ve LeBron James için deliye döndüğünü biliyorum ama bu sezon karşılaştığım en iyi oyuncu Paul olabilir. Diğer ikisine saygısızlık etmiyorum çünkü onlar da inanılmazlar."Bu sezon PG 28.3 sayı, 7.9 ribaund ve 4.0 asist ortalamayla oynuyor.