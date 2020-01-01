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Lillard: "NBA'de tutması en zor adam, Steph"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin, NBA'de savunması en zor oyuncu olmasının nedenini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin, NBA'de savunması en zor oyuncu olmasının nedenini anlattı.

Dame tüm yeteneklerini bubble'da ortaya koyduğunda, insanlar kendisini Steph ile karşılaştırmaya ve hatta NBA'deki en iyi point guard olduğunu iddia etmeye başladı.

Daha yakın zamanda, Curry ve Lillard, açılış gecesinde logodan üçlük denemek için birbirlerine meydan okumuşlardı.

Şimdi ise Dame, Steph hakkında konuştu ve kendisini ligde korunması en zor oyuncu olarak nitelendirdi.

Kısa bir süre önce ünlü rapçi Fat Joe ile Instagram canlı yayınında görünen Lillard, NBA kariyeri hakkında konuştu. NBA'de savunması en zor oyuncu sorulduğunda ise Lillard, tereddüt etmeden Curry'nin adını verdi:

"Muhtemelen Steph derdim, çünkü sahada sürekli hareket eder. Steph'e karşı oynadığınızda, asıl olay top elinde olduğu zaman değil, olmadığı zamandır. Her yere koşup durur ve ona perdeleme yaparlar.

Ona karşı oynamak ağır bir iş yükü gibidir, çünkü hareket etmeyi asla bırakmaz. Her şutu da dener ve atar da. 'Lanet olsun' dedirtir."


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