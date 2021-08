Lillard: "NBA tarihinin en iyi rapçisi benim..."

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA tarihinin en iyi rapçisi olduğunu söyledi.



Trail Blazers için oynamanın yanı sıra, "Dame D.O.L.L.A" adıyla hip-hop müziği de icra eden Lillard, en son "Different On Levels The Lord Allowed" adlı bir albüm çıkarmıştı.



Complex News ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Damian, hiç tereddüt etmeden NBA tarihinin en iyi rapçisi olduğunu belirtti:



"Pierce Simpson: 'NBA rapçisi' etiketinden bir nebze olsun kurtulmak istediğini biliyorum, ama kendini tüm zamanların en iyi NBA rapçisi olarak mı görüyorsun?



Lillard: 'Evet... Kuşkusuz. Ben ve Shaq atıştığımızda, birçok kişi bunu birbirimizden hoşlanmadığımız için yaptığımızı düşünmüştü. Ama, gerçekten düşüncem bu yönde. İnsanlar sürekli 'Shaq'ın platin albümleri var' falan diyorlar ama Shaq zaten mega yıldız gibi bir şey. İkon seviyesine çok yakın. O dönemde öyle satması çok normal.



Şimdi işler farklı. Artık herkes rap yapıyor. Piyasa değişti. 'X kişi şunu yapmış' diye bakmıyorum. Açıkçası, ben de insanların hem benim, hem de onun tüm şarkılarını dinleyip, 'Dame NBA tarihinin en iyi rapçisi' demelerini isterim."