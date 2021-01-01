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Lillard: "NBA'de gördüğümüz adamlar, ülkeleri için oynarken farklı oluyorlar"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Fransa Milli takımını tebrik ederek, ABD Milli Takımının Tokyo Olimpiyatları'nda neler yapması gerektiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Fransa Milli takımını tebrik ederek, ABD Milli Takımının Tokyo Olimpiyatları'nda neler yapması gerektiğini açıkladı.

Bu yaz galibiyet almakta zorlanan ABD Milli takımı, Tokyo Olimpiyatları açılış maçında Fransa'ya yenilmişti.

Lillard, ekibinin genel anlamda çabasını şu sözlerle açıkladı:

"Bazı anlarda kendimiz olmak, yani NBA'deki en iyi oyuncular olmak yerine, doğru şeyi yapmak için çok uğraşıyoruz. Şutlarımızda isabet bulamadık. Elimizde birçok fırsat vardı, fakat değerlendiremedik."

"ONLARDA DA NBA OYUNCULARI VAR"

Bununla birlikte, Lillard ayrıca Fransız takımına ve ekibin NBA yıldızlarına tebriklerini sunarak, bu oyuncuların ABD ekibinin daha önce görmediği rastgele isimler olmadıklarını kaydetti:

"Bence öncelikle, Fransa'yı takdir etmek gerekir. Onlar da oldukça iyi bir kadroya sahipler. Yani, Rudy Gobert bir All-Star. Evan Fournier gerçekten iyi bir NBA oyuncusu. NBA takımlarında rotasyonda olan adamları var. Ve onlar bizden daha iyi bir oyun ortaya koydular. Önemli yerlerde sayı buldular. Savunmada iyilerdi. Ve bildiğiniz gibi, kurallar da farklı. Maç sonlarında işler bizim açımızdan yolumuzda gitmedi. Ancak şut sokmak de dahil olmak üzere daha iyi yapabileceğimiz birçok şey var."

"ÜLKELERİ İÇİN OYNARKEN, FARKLILAR"

Lillard ayrıca, karşılaştıkları tüm NBA oyuncularının milli takım formasını giydikten sonra çok daha yüksek bir seviyede oynadıklarını da sözlerine ekledi:

"NBA'de her gece karşılaştığımız oyuncuların, ülkeleri için oynarken tamamen farklı olduklarını biliyorsunuz. Daha fazla özgürlüğe sahipler ve konfor seviyeleri de ortada. Bizler kendimizi bir it dalaşına soktuk ve onlar da kazanmak üzerine oynadılar."


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