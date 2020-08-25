Lillard, NBA bubble'ını terk ediyor

Another look at Damian Lillard's non-contact knee injury pic.twitter.com/263IjR9C3e



— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) August 25, 2020

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, sakat dizinde daha fazla inceleme yapmak için NBA'in Orlando'daki kampüsünden ayrılacağı bildirildi.Lillard'ın kampüse geri dönme ihtimalinin belirsiz olduğu açıklandı.30 yaşındaki yıldız, Pazartesi günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanan playoff serisinin 4. maçında, Markieff Morris'i bir pozisyonda geçmeye çalışırken ayağını ters bir şekilde bastıktan sonra, dizini sakatlamıştı.Çekilen iki MR'da, Lillard'ın sağ dizinin burkulduğu görülmüştü. Takım, kendisini ligin sonradan ertelediği dün geceki 5. maçın dışında bırakmıştı.Lillard, bu seride Lakers'a karşı oynadığı dört maçta 24.3 sayı, 4.3 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynuyor. Portland şu anda seride 3-1 geride.