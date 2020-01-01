Lillard, MVP adayı olma ihtimalinin, kazanmaktan geçtiğini biliyor

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 2020-21 sezonunda MVP tartışmalarında yer alma olasılığından bahsetti.



Lillard, NBC Sports Northwest'ten Jamie Hudson'a, bunun yalnızca Trail Blazers'ın "kazanan bir takım" olması durumunda gerçekleşebileceğini söyledi:



"Eğer .500'ün üzerinde olursak ve ilk iki ya da üç takım arasına girersek, o zaman gerçek bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Belki de bubble'da iyi bir performans gösterdiğim ve önceki yıl kasığımı sakatlamadan önce (All-Star molasından hemen önce) formda olduğum için bunlar konuşuluyordur. Bunlar, sezonun muhtemelen son 30, 35 maçıydı."



Geçtiğimiz, Lillard Blazers formasıyla 30.0 sayı (%46.3 şut isabetiyle), 4.3 ribaund, 8.0 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları kaydetmişti. Orlando bubble'ında oldukça formda olan Dame, takımının playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Portland, 2020-21 sezonuna ciddi bir playoff yarışmacısı olarak girecek.



