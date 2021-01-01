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Lillard: "LeBron'dan çok iyi GM olur"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emekli olduktan sonra bir NBA genel menajeri olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emekli olduktan sonra bir NBA genel menajeri olabileceğini söyledi.

Lillard, Lakers Nation'a, LeBron'un All-Star kadrosunu seçtiğinde ortaya koyduğu mühendisliğe atıfta bulunarak, şu ifadelerde bulundu:

"Evet, GM olarak geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum, çünkü her zaman doğru kadroyu kuruyor."

LeBron, All-Star Maçında şimdiye dek kaptan olduğu dört kez de galip gelmişti.

Team LeBron, geçtiğimiz Pazar günü 170-150 skorla Team Durant'i mağlup etmişti.


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