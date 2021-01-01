Lillard: "LeBron'dan çok iyi GM olur"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emekli olduktan sonra bir NBA genel menajeri olabileceğini söyledi.



Lillard, Lakers Nation'a, LeBron'un All-Star kadrosunu seçtiğinde ortaya koyduğu mühendisliğe atıfta bulunarak, şu ifadelerde bulundu:



"Evet, GM olarak geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum, çünkü her zaman doğru kadroyu kuruyor."



LeBron, All-Star Maçında şimdiye dek kaptan olduğu dört kez de galip gelmişti.



Team LeBron, geçtiğimiz Pazar günü 170-150 skorla Team Durant'i mağlup etmişti.



