Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, üstün hakimiyeti nedeniyle bu sezonun MVP'si olması gerektiğini söyledi.



Lillard, Dan Patrick Show'da MVP yarışı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Analistler Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve James arasında bir yarış olduğunu söylerken, Lillard her iki oyuncunun da büyüklüğünü kabul ettiğini, fakat James'in MVP ödülüyle taçlandırılması gerektiğini belirtti:



"LeBron da olsa, Giannis de olsa, yanlış olacağını düşünmüyorum. Ama bence, ödül LeBron'un. Çünkü Batı Konferansı'nda ilk sıradalar. Ve onun da dominant bir sezon geçirdiğini hissediyorum. Bir de 17. yılında. Ligin asist kralı şu anda."



Lillard ayrıca James'in Lakers'ı playoff dışında kalan bir takımdan nasıl Batı'da bir numaraya dönüştürdüğüne de dikkat çekti. Lakers, sezon Mart ayında askıya alınmadan playofflara kalmayı garantilemişti. Bu, 2012-13 sezonundan bu yana LA ekibinin ilk playoffları olacak.



James'in halihazırda dört MVP ödülü bulunuyor.



