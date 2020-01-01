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Lillard, "Lakers'a takas aradığı" iddialarını yalanladı

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers'a bir takas aradığı iddiasını reddetti ve bu söylentilerin nedeninin, koronavirüs pandemisi nedeniyle mevcut NBA haberlerinin eksikliği olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers'a bir takas aradığı iddiasını reddetti ve bu söylentilerin nedeninin, koronavirüs pandemisi nedeniyle mevcut NBA haberlerinin eksikliği olduğunu belirtti.

Lillard, şu tweeti attı:

"Duruşum değişmedi. Bunlar hep pandemiden ve içerik eksikliğinden dolayı çıkıyor."

Lillard'ın takas istediği söylentisi, Lakers ve New York Knicks'in en çok oynamak istediği takımlar olacağını belirten bir rapora dayalı olarak gelmişti.

Nisan ayında Lillard, 1 Nisan'da gelen haberlerin zamanlamasını belirterek, Lakers'a bir takas aradığı iddialarını yine reddetmişti.

Geçtiğimiz yıl Lillard, Trail Blazers ile 2020-21 sezonundan sonra başlayacak ve dört sezon boyunca 196 milyon dolar alacağı büyük bir sözleşme uzatması imzalamıştı.


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