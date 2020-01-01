Lillard: "Lakers için biz, Grizzlies'den daha iyi bir eşleşmeyiz"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Blazers'ın Los Angeles Lakers için Memphis Grizzlies'den daha iyi bir playoff eşleşmesi olduğunu iddia etti.



Lillard'a göre, NBA playofflarının ilk turunda Blazers'ın Lakers'la oynaması, mevcut sekizinci sıradaki Memphis ekibinden daha iyi bir eşleşme olabilir.



Dame, şu ifadeleri kullandı:



"Bu eşleşmenin, insanların görmek istedikleri eşleşme olacağını düşünüyorum. Kimsenin Memphis'i görmek istemediğini söylemiyorum, çünkü sekizinci sıradalar ve bir süredir sekizinci sıradalardı. Bunu hak ettiler. Memphis'e saygısızlık etmiyorum. Sıkı oynuyorlar, heyecan vericiler ve çok fazla genç yetenekleri var. Lakers'ın onlara karşı oldukça uğraş vereceğini düşünüyorum. Memphis bu yıl Lakers'ı yenmişti. Kaybedecek bir şeyleri olmazdı. Her iki serinin de Lakers için biraz ateşli olabileceğini hissediyorum, ancak deneyim ve kariyerimizde olduğumuz yeri düşününce, bizim için de durumun böyle olduğunu söyleyebilirim. Üzerinden çok geçmemişti, onlara karşı L.A.'da oynamıştık ve açıkçası çok iyi bir maç çıkarmıştım ve yakın skorlu kazanmıştık. Ve playofflarda, bunun gerçekleşmesine izin vermemek için bir tür oyun planı geliştireceklerinden eminim. Ama ben rekabet etmek istiyorum. İstediğimiz bu."



29 yaşındaki Lillard, Grizzlies'in şu an Batı'daki playoff resminde son sırada olmalarını umursamadı ve ekibin "heyecan verici" olduğunu da ekledi.



