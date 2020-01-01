Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard: "Lakers için biz, Grizzlies'den daha iyi bir eşleşmeyiz"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Blazers'ın Los Angeles Lakers için Memphis Grizzlies'den daha iyi bir playoff eşleşmesi olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Blazers'ın Los Angeles Lakers için Memphis Grizzlies'den daha iyi bir playoff eşleşmesi olduğunu iddia etti.

Lillard'a göre, NBA playofflarının ilk turunda Blazers'ın Lakers'la oynaması, mevcut sekizinci sıradaki Memphis ekibinden daha iyi bir eşleşme olabilir.

Dame, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eşleşmenin, insanların görmek istedikleri eşleşme olacağını düşünüyorum. Kimsenin Memphis'i görmek istemediğini söylemiyorum, çünkü sekizinci sıradalar ve bir süredir sekizinci sıradalardı. Bunu hak ettiler. Memphis'e saygısızlık etmiyorum. Sıkı oynuyorlar, heyecan vericiler ve çok fazla genç yetenekleri var. Lakers'ın onlara karşı oldukça uğraş vereceğini düşünüyorum. Memphis bu yıl Lakers'ı yenmişti. Kaybedecek bir şeyleri olmazdı. Her iki serinin de Lakers için biraz ateşli olabileceğini hissediyorum, ancak deneyim ve kariyerimizde olduğumuz yeri düşününce, bizim için de durumun böyle olduğunu söyleyebilirim. Üzerinden çok geçmemişti, onlara karşı L.A.'da oynamıştık ve açıkçası çok iyi bir maç çıkarmıştım ve yakın skorlu kazanmıştık. Ve playofflarda, bunun gerçekleşmesine izin vermemek için bir tür oyun planı geliştireceklerinden eminim. Ama ben rekabet etmek istiyorum. İstediğimiz bu."

29 yaşındaki Lillard, Grizzlies'in şu an Batı'daki playoff resminde son sırada olmalarını umursamadı ve ekibin "heyecan verici" olduğunu da ekledi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal