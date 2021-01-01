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Lillard, kendini sorumlu tutuyor: "Daha iyi olmalıyım..."

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, takımın son dönemdeki sıkıntılarından kendini sorumlu tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, takımın son dönemdeki sıkıntılarından kendini sorumlu tuttu.

Portland ekibi Ja Morant ve arkadaşlarına karşı dün gece ikinci kez üst üste kaybettiği için Lillard, Memphis Grizzlies'e karşı performansından memnun değildi.

Dame dün gece 8/27'lik kötü bir şut performansıyla 23 sayı kaydetmişti ve Blazers ise son 14 maçta 10'uncu mağlubiyetini almıştı.

"Yeterince iyi oynamıyorum. Bu takımın kazanmak için daha iyi bir şansa sahip olması adına sahadayım ve daha iyi olmam gerekiyor."

Sağ hamstring tendinopatisi yüzünden üç maç kaçırdıktan sonra Lillard, son altı maçta 19.5 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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