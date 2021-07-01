Lillard, kendi üçlüğüne şaşırdı!: "Bu kadar uzaktan mıydı?"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 2019 playofflarında Oklahoma City Thunder'a karşı seriyi kazandıran üçlüğünün ne kadar uzak mesafeden olduğunu fark ettiğinde, şaşkına döndü.



Lillard'ın yakın zamanda en çok hafızalara kazınan anlarından biri, 2019 playofflarının ilk turunda Thunder'a karşı son saniyede yaklaşık 11 metre uzaklıktan bulmuş olduğu, galibiyeti ve seriyi kazandıran şuttu.



Bu şut özellikle Paul George tarafından "kötü şut" olarak tanımlanmış olsa da (daha sonra 'harika bir şut' olduğunu itiraf etmişti), Dame bu mesafelerden rahatça isabet bulabilmesiyle tanınan bir oyuncu.



Yakın zamanda çekilen bir Biofreeze reklamı sırasında, Lillard, kendisinin bu isabeti ne kadar uzak mesafeden bulduğuna şok olurken görüldü.





"Bu mesafeden miydi? Uzakmış abi. Cidden çok uzakmış."



