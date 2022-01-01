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Lillard iyileşmezse, tüm sezon için kenara alınabilir!

Portland Trail Blazers ve başantrenör Chauncey Billups, Damian Lillard'ın karın bölgesindeki sorunlar nedeniyle bu sezon kadro dışı bırakılabileceğini ima ettiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers ve başantrenör Chauncey Billups, Damian Lillard'ın karın bölgesindeki sorunlar nedeniyle bu sezon kadro dışı bırakılabileceğini ima ettiler.

Billups, takımın ana yıldızları Lillard ve CJ McCollum'ın sakatlıklarından iyileşmeye çalıştıkları süreçte 14-22'lik vasat altı bir dereceyle daha da kötüye giden ekip için kritik bir açıklamada bulundu.

Bleacher Report'tan Sean Highkin'e göre Billups, Blazers yönetimiyle Lillard'ın iyileşme durumu ve muhtemelen takımın ilerleyişi hakkında "yakın zamanda" bir görüşme yapacağını söyledi.

Ayrıca Billups, karın sakatlığında bir gelişme olmazsa süperstar oyuncuyu 2021-22 sezonu için kenarda tutmanın bir seçenek olabileceğini belirtti:

"Eğer Dame o konuda bir rahatlama yaşamazsa, sanırım böyle bir yol izleyeceğiz."


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