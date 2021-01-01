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Lillard'ın şampiyonluk için ilhamı, Milwaukee'den geliyor!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Milwaukee Bucks'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yolculuğuna hayran kaldığını açıklayarak, bundan ilham aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Milwaukee Bucks'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yolculuğuna hayran kaldığını açıklayarak, bundan ilham aldığını söyledi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e görüşlerini anlatan Lillard, Antetokounmpo'nun Milwaukee'ye 1971'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazandırdıktan sonra sergilediği duygulara hayran kaldığını açıkladı:

"Giannis'i izlediğimde, etrafa 'Vay be, ya Milwaukee'yi terk etmiş olsaydım? Buna değdi.' der gibi bakıyordu. Ben de kendimi onun yerine koymuş durumdayım. Bazen bu imkansızmış ve asla olmayacakmış gibi geliyor ve eminim kendisi önceden öyle hissediyordu."

Ardından Dame, Portland'ı sonunda ligin zirvesine taşıması durumunda, bu "ömür boyu başarı"nın tamamlanmasının ardından duygularını saklamayacağını da sözlerine ekledi:

"Portland için şampiyonluğu kazanacak olsaydım, oracıkta ağlardım. Gerçekten ağlardım. Ben burada bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Ve bu konuda çok güçlü hislerim olduğundan dolayı, başka bir yerde kazanmış olsam, bu noktada benim için ne kadar tatmin edici olabilir bilmiyorum.

Burada kazanmak benim için bir ömür boyu başarı ödülü gibi olurdu."


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