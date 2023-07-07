Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın menajeri Aaron Goodwin, yıldız oyuncuyla ilgilenen diğer takımlarla yaptığı telefon görüşmeleri hakkında konuştu.



Trail Blazers'tan takas talebinde bulunmasının ardından NBA'de gündem olmaya devam eden Lillard, Miami Heat'e katılmak istediğini açıkça belirtmiş olsa da, ekip Lillard'ı kadrosuna katmanın bir yolunu henüz bulabilmiş değil.



Goodwin, yaptığı açıklamada NBA'deki birkaç takımla görüşüp Lillard'ı takas etmemeleri konusunda uyardığını belirtti:



"Oyuncum için yapmam gerekeni yaparım. Bazı takımları aramıştım. Beni arayan takımlar da olmuştu. Çoğuyla aramızda saygıya dayalı bir ilişki söz konusu. Doğrusu, Miami'de oynamak istiyor. Net."



Goodwin, Boston Celtics, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers gibi diğer organizasyonların ilgisine rağmen Dame'in görünürde aklında sadece tek bir takım olduğunu açıkça tekrar belirtmiş oldu.



