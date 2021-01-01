Lillard, ikizlerinin doğum sürecine rağmen oynamış!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, ikizlerinin doğumuna rağmen takıma gösterdiği adanmışlık hakkında konuştu.



Trail Blazers, dün gece New York Knicks'i 116-113 mağlup etmişti ve takım, CJ McCollum ve Jusuf Nurkic'in yokluğunda bir adım öne çıkıp 39 sayı atan Lillard liderliğinde ilerlemişti.



Zamanının çoğunu ikizlerinin doğumundan ötürü hastanede geçiren Lillard için zorlu bir hafta olmuştu. Ancak buna rağmen, Dame takıma olan bağlılığını göstermişti.



Dün geceki maç sonrasındaki röportajda Lillard, takımın kendisine ihtiyacı olduğu için nasıl çalıştığından bahsetti:



"Zorlu bir hafta oldu. Uzun süredir uyumadım. Çarşamba'dan beri ailemle hastanede, kanepede yatıyorum. Ama çocuklarımın doğum sürecinde bile, maç kaçırmak istemediğimi biliyordum. CJ ve Nurk zaten yoktu, bu yüzden hiçbir maçı kaçırmak istemedim.



Bu iptal edilen maçlar tam zamanında geldi, ancak yine de antrenmanlara dahil olduğumdan ve çalışmaya başladığımdan emin oldum, böylece deplasmana çıkmadan önce bu son iki iç saha maçına hazırlanabilecektim."



