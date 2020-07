Lillard: "Hedefim, Donald Glover gibi olmak!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, ünlü aktör Donald Glover, namı diğer 'Childish Gambino' gibi olmak istediğini söyledi.



Lillard, aynı zamanda büyük bir NBA yıldızı olan en tanınmış hip-hop sanatçılarından biri. Lillard, manşetlerde sahne adı Dame D.O.L.L.A.'dan ziyade, Blazers için bir yıldız olarak ortaya koyduklarıyla daha çok yer ediyor.



Associated Press'teki bir hikayeye göre, Lillard KOVID-19'dan ötürü gerçekleşen izole hayatı sırasında, müziğine yoğun bir şekilde odaklanıyor.



Hikaye, Lillard'ın, hem yetenekli, geniş kitlelerce saygı duyulan bir aktör hem de Childish Gambino sahne adı altında müziğini icra eden, yazan ve piyasaya çıkaran yetenekli bir hip-hop müzisyeni olan Glover'a, aktör ve müzisyen olarak benzer bir kariyer yapmak istediğini belirtti:



"Ulaşmak istediğim nokta bu. Kendisini iki farklı alanda yerleştirme şekline hayranım. İnsanlar iki alanda da ona saygı duyuyorlar. Benim hedefim bu."



Glover, Childish Gambino olarak beş adet Grammy ödülü kazanmış, bunların birini 2018'de "Redbone" şarkısı ile, dördünü de 2019'da Amerikan kültürünü yansıttığı "This Is America" şarkısı ve klibi ile kazanmıştı. Bunun ötesinde, Glover'ın NBC sitcom'u Community'deki sevilen Troy Barnes kişiliği ve Atlanta dizisinde Emmy ve Golden Globe kazanan performansı, kendisini gerçek bir modern yetenek haline getiriyor.