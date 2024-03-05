NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



GRIZZLIES 106-102 NETS



Memphis Grizzlies, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 106-102 mağlup etti.



Luke Kennard 25 sayı ve 7 asistle Grizzlies'e liderlik etti. Jake LaRavia 14 sayı ve 10 ribaundla oynarken, Santi Aldama 12 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydetti.



Nets'te Nic Claxton 21 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Cam Johnson 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Mikal Bridges ise 14 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



BUCKS 113-106 CLIPPERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da LA Clippers'ı 113-106 devirdi.



Giannis Antetokounmpo'nun sol aşil tendiniti nedeniyle forma giymediği maçta Damian Lillard 41 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Bucks'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Bobby Portis 28 sayı ve 16 ribaundla oynadı.



Clippers'ta James Harden ve Paul George 29'ar sayı kaydetti. Kawhi Leonard ise 16 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.



TRAIL BLAZERS 119-114 TIMBERWOLVES



Portland Trail Blazers, Target Center'da Minnesota Timberwolves'u 119-114 yendi.



Anfernee Simons, Trail Blazers'ı 34 sayı, 14 asist ve 5 ribaundla galibiyete taşıdı. Duop Reath 26 sayı kaydederken, Dalano Banton ise 18 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Rudy Gobert, Timberwolves'ta 25 sayı, 16 ribaund ve 3 blokla mücadele etti. Mike Conley 19 sayı, 7 asist, 2 ribaund ve 3 top çalmayla oynarken, Karl-Anthony Towns 14 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 blokla oynadı. Anthony Edwards ve Nickeil Alexander-Walker ise 13'er sayı kaydettiler.



JAZZ 127-115 WIZARDS



Utah Jazz, Delta Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 mağlup etti.



Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Jazz'in en skorer ismi oldu. Collin Sexton 29 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, John Collins 17 sayı, 15 ribaund ve 6 blokla maçı tamamladı.



Jordan Poole 32 sayıyla Wizards'ın en etkili ismiydi. Kyle Kuzma 23 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle, Deni Avdija ise 16 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



BULLS 113-109 KINGS



Chicago Bulls, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 113-109 yıktı.



Bulls'ta Coby White 37 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle galibiyetin mimarı olurken, DeMar DeRozan 33 sayı, 4 asist ve 2 top çalmayla, Ayo Dosunmu ise 20 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Kings'te De'Aaron Fox 20 sayı ve 10 asistle mücadele etti. Domantas Sabonis 18 sayı, 21 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kevin Huerter 12 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.



LAKERS 116-104 THUNDER



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 116-104 mağlup etti.



D'Angelo Russell 26 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle Lakers'ın en skorer oyuncusu olurken, Anthony Davis 24 sayı ve 12 ribaundla, LeBron James ise 19 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle oynadı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Chet Holmgren ve Lu Dort ise 15'er sayıyla maçı tamamladı.





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