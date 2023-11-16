NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.
MAVERICKS 130-117 WIZARDS
Dallas Mavericks, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 130-117 mağlup etti.
Mavericks'te Tim Hardaway 31 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Luka Doncic 26 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla oynadı. Derrick Jones 20 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydetti.
Washington cephesinde Kyle Kuzma 22 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydederken, Jordan Poole 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.
KNICKS 116-114 HAWKS
New York Knicks, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 116-114 mağlup etti.
Knicks'te Julius Randle 29 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle, Jalen Brunson 24 sayı ve 8 asistle oynadı. Immanuel Quickley ise benchten gelerek 20 sayı ve 4 asistle oynadı.
Hawks adına Bogdan Bogdanovic 28 sayıyla öne geçti. Trae Young 15 sayıda kalsa da, aynı zamanda 17 asistle sezon rekoruna ulaştı.
CELTICS 117-107 76ERS
Boston Celtics, Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ı 117-107 mağlup etti.
Jayson Tatum 29 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla Celtics'e liderlik etti. Derrick White 27 sayı, beş asist, üç ribaund ve bir top çalma kaydetti.
Joel Embiid ve Tyrese Maxey 76ers'a 20'şer sayıyla liderlik etti. Embiid ayrıca 9 ribaund ve 7 asist, Maxey ise 5 asist yaptı. Tobias Harris ve De'Anthony Melton 16 sayı ve 7 ribauntla oynadı.
BUCKS 128-112 RAPTORS
Milwaukee Bucks, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.
Damian Lillard 37 sayı, 13 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Bucks'a liderlik etti. Malik Beasley 30 sayı, dört ribaund ve bir top çalma kaydetti.
Scottie Barnes, Raptors'ta 29 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve bir top çalmayla öne çıktı. Jakob Poeltl 13 sayı, 11 ribaund, bir asist, dört top çalma ve iki blokla oynadı.
MAGIC 96-94 BULLS
Orlando Magic, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 96-94 mağlup etti.
Magic'te Banchero 17 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle öne çıktı. Cole Anthony 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle bench'e liderlik etti.
Bulls'ta Nikola Vucevic 19 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı. Zach LaVine 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı.
SUNS 133-115 TIMBERWOLVES
Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk Minnesota Timberwolves'u 133-115 mağlup etti.
Suns'ın liderliğini Kevin Durant üstlendi ve 11/15 şut ile 31 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı. Devin Booker da 31 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Mike Conley 14 sayı, iki ribaund ve üç asistle oynadı.
KINGS 125-110 LAKERS
Sacramento Kings, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 125-110 mağlup etti.
Domantas Sabonis 29 sayı, 16 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve bir blokla Kings'e liderlik etti. De'Aaron Fox 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Kevin Huerter 28 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
LeBron James 28 sayı, 10 ribaund, 11 asist, 4 top çalmayla Lakers'a liderlik etti. D'Angelo Russell 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve bir blok ekledi.
CAVALIERS 109-95 TRAIL BLAZERS
Cleveland Cavaliers, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.
Donovan Mitchell 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla Cavs'e liderlik etti. Evan Mobley 21 sayı, 12 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve 3 blokla oynadı.
Jerami Grant 17 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Duop Reath 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynarken, Skylar Mays ve Matisse Thybulle ise 13'er sayı kaydetti.
MAVERICKS 130-117 WIZARDS
Dallas Mavericks, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 130-117 mağlup etti.
Mavericks'te Tim Hardaway 31 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Luka Doncic 26 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla oynadı. Derrick Jones 20 sayı, 7 ribaund ve 2 blok kaydetti.
Washington cephesinde Kyle Kuzma 22 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydederken, Jordan Poole 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.
KNICKS 116-114 HAWKS
New York Knicks, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 116-114 mağlup etti.
Knicks'te Julius Randle 29 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle, Jalen Brunson 24 sayı ve 8 asistle oynadı. Immanuel Quickley ise benchten gelerek 20 sayı ve 4 asistle oynadı.
Hawks adına Bogdan Bogdanovic 28 sayıyla öne geçti. Trae Young 15 sayıda kalsa da, aynı zamanda 17 asistle sezon rekoruna ulaştı.
CELTICS 117-107 76ERS
Boston Celtics, Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ı 117-107 mağlup etti.
Jayson Tatum 29 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla Celtics'e liderlik etti. Derrick White 27 sayı, beş asist, üç ribaund ve bir top çalma kaydetti.
Joel Embiid ve Tyrese Maxey 76ers'a 20'şer sayıyla liderlik etti. Embiid ayrıca 9 ribaund ve 7 asist, Maxey ise 5 asist yaptı. Tobias Harris ve De'Anthony Melton 16 sayı ve 7 ribauntla oynadı.
BUCKS 128-112 RAPTORS
Milwaukee Bucks, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.
Damian Lillard 37 sayı, 13 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Bucks'a liderlik etti. Malik Beasley 30 sayı, dört ribaund ve bir top çalma kaydetti.
Scottie Barnes, Raptors'ta 29 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve bir top çalmayla öne çıktı. Jakob Poeltl 13 sayı, 11 ribaund, bir asist, dört top çalma ve iki blokla oynadı.
MAGIC 96-94 BULLS
Orlando Magic, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 96-94 mağlup etti.
Magic'te Banchero 17 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle öne çıktı. Cole Anthony 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle bench'e liderlik etti.
Bulls'ta Nikola Vucevic 19 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı. Zach LaVine 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı.
SUNS 133-115 TIMBERWOLVES
Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk Minnesota Timberwolves'u 133-115 mağlup etti.
Suns'ın liderliğini Kevin Durant üstlendi ve 11/15 şut ile 31 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı. Devin Booker da 31 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Mike Conley 14 sayı, iki ribaund ve üç asistle oynadı.
KINGS 125-110 LAKERS
Sacramento Kings, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 125-110 mağlup etti.
Domantas Sabonis 29 sayı, 16 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve bir blokla Kings'e liderlik etti. De'Aaron Fox 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Kevin Huerter 28 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
LeBron James 28 sayı, 10 ribaund, 11 asist, 4 top çalmayla Lakers'a liderlik etti. D'Angelo Russell 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve bir blok ekledi.
CAVALIERS 109-95 TRAIL BLAZERS
Cleveland Cavaliers, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.
Donovan Mitchell 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla Cavs'e liderlik etti. Evan Mobley 21 sayı, 12 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve 3 blokla oynadı.
Jerami Grant 17 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Duop Reath 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynarken, Skylar Mays ve Matisse Thybulle ise 13'er sayı kaydetti.
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