Boston Celtics, Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ı 117-107 mağlup etti.

Jayson Tatum 29 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla Celtics'e liderlik etti. Derrick White 27 sayı, beş asist, üç ribaund ve bir top çalma kaydetti.

Joel Embiid ve Tyrese Maxey 76ers'a 20'şer sayıyla liderlik etti. Embiid ayrıca 9 ribaund ve 7 asist, Maxey ise 5 asist yaptı. Tobias Harris ve De'Anthony Melton 16 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Milwaukee Bucks, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.

Damian Lillard 37 sayı, 13 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla Bucks'a liderlik etti. Malik Beasley 30 sayı, dört ribaund ve bir top çalma kaydetti.

Scottie Barnes, Raptors'ta 29 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve bir top çalmayla öne çıktı. Jakob Poeltl 13 sayı, 11 ribaund, bir asist, dört top çalma ve iki blokla oynadı.

Orlando Magic, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 96-94 mağlup etti.

Magic'te Banchero 17 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle öne çıktı. Cole Anthony 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle bench'e liderlik etti.

Bulls'ta Nikola Vucevic 19 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynadı. Zach LaVine 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk Minnesota Timberwolves'u 133-115 mağlup etti.

Suns'ın liderliğini Kevin Durant üstlendi ve 11/15 şut ile 31 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı. Devin Booker da 31 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Mike Conley 14 sayı, iki ribaund ve üç asistle oynadı.

Sacramento Kings, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 125-110 mağlup etti.

Domantas Sabonis 29 sayı, 16 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve bir blokla Kings'e liderlik etti. De'Aaron Fox 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Kevin Huerter 28 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

LeBron James 28 sayı, 10 ribaund, 11 asist, 4 top çalmayla Lakers'a liderlik etti. D'Angelo Russell 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve bir blok ekledi.

Cleveland Cavaliers, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 109-95 mağlup etti.

Donovan Mitchell 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir top çalmayla Cavs'e liderlik etti. Evan Mobley 21 sayı, 12 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve 3 blokla oynadı.

Jerami Grant 17 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. Duop Reath 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynarken, Skylar Mays ve Matisse Thybulle ise 13'er sayı kaydetti.