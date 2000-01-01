Lillard: "Gereğinden fazla düşündüm, şuta kalkmalıydım"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Boston Celtics mağlubiyetinin son saniyelerindeki kritik kararını, "gereğinden fazla düşünmesi" sonucu verdiğini söyledi.



6.8 saniye kala üç sayı gerideyken, Lillard, Celtics'e karşı skoru eşitleyebilecek bir üçlük atmak yerine, pas vermeyi tercih etmişti. Lillard maç sonrası pozisyonu tekrar değerlendirince, "gereğinden fazla düşünmüş" olduğunu belirtti.



ESPN'den Andrew Lopez'e göre, Lillard'ın en baştaki amacı bieraz alan yaratmak ve üçlük denemekti. Ancak topu yakaladıktan sonra Celtics savunucuları Lillard'ın üzerine çullanmıştı. Ve Lillard, skoru tek sayıya indiren, boştaki Jusuf Nurkic'i bulmuştu.



Dame, bu kritik pozisyon sırasında aklından geçenleri paylaştı:



"Aklımda, 'Topu alır almaz yakalayıp şutu yollayayım' diyordum. Molamız olmadığını biliyordum. Yakalayıp atacaktım, ama yakalar yakalamaz, Nurk'ü boşta gördüm. Bence sadece gereğinden fazla düşündüm. Nurk'e attım ve o da yakalayıp turnikeyi bıraktı. Aklımdan, iki serbest atışı soksalar bile, farkı bire indirdiğimiz, dört saniye kaldığı, faul yapabileceğimiz, ve sonrasında benim topu alıp tekrar şut atabileceğim kadar zaman olduğu geçiyordu."



"Ama işler bizim lehimize gitmedi. Lakin geriye dönüp baktığımda, denemesi zor bir şut olurdu, ama yakaladığım anda muhtemelen hemen şuta kalkmalıydım."



Blazers, Salı günü Houston Rockets'a karşı şansını bir kez daha deneyebilecek.



