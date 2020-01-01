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Lillard: "Ezeli rakibim, Russell Westbrook!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un NBA'deki 'ezeli rakibi' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un NBA'deki 'ezeli rakibi' olduğunu söyledi.

Lillard, ünlü rapçi Fat Joe ile bulunduğu Instagram canlı yayınında, NBA'deki 1 numaralı rakibinin kim olduğu sorulduğunda, cevabını Wizards'ın yeni yıldızından yana kullandı:

"Bir ezeli rakibim olduğunu söylemem gerekirse, muhtemelen Russ olurdu, çünkü ben ve Russ oynadığımızda birbirimizle kapışırız. NBA'de olduğumdan beri her oynadığımızda bu böyleydi. Sekiz yıl ardı ardına sadece birbirimizle kapıştık."

Lillard, Westbrook ile birbirlerine saha dışında saygı duyduklarını, yalnızca parkeye girdiklerinde savaş olduğunu sözlerine ekledi.

Batı Konferansı'nda yıllarca karşı karşıya gelen Lillard ve Westbrook ikilisi, normal sezonda şimdiye dek 27 kez birbirleriyle oynamışlardı. Lillard'ın bu karşılaşmalarda 14-13'lük bir üstünlüğü bulunuyor.


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