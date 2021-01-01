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Lillard: "En iyi 75 oyuncu arasına girdiğimi görünce, şaşırdım!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu arasında yer almasına şaşırdığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu arasında yer almasına şaşırdığını söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, listeye girmekten onur duyduğunu ancak Dwight Howard, Vince Carter, Tracy McGrady ve Alex English gibi oyuncuların seçilmemesinin kendisi için sürpriz olduğunu açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, girmeyi hiç beklemediğim için listeyi takip etmiyordum. Ama seçildiğimi görünce şaşırdım.

Ama aslında düşününce, oyun geliştikçe ve değiştikçe, lige geldiğim ilk günden beri istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Açıkçası beni şaşırtan şey, Dwight Howard, T-Mac, Vince Carter gibi bazı adamların dışarıda kalması oldu. Onları listede görmeyi beklerdim. Ama şikayetçi olamam, çünkü bu kez lehime işledi.

75 yıllık bir tarihin en iyi 75 oyuncusundan olarak kabul edilmek özel bir onur, muhtemelen kariyerimde şimdiye kadar kazandığım en iyi başarı. Üstelik halen oynuyorum. Fakat halen başarmam gereken çok şey var.

Oradaki tüm oyuncular arasında, sanırım kariyeri en kısa olan ve en genç olan bendim. Ama listeyi hazırlayan ben değilim."

Bu noktaya kadar, Lillard kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş ve altı kez de All-NBA kadrolarında yer bulmuştu.


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