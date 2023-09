Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yıldız oyuncu Kevin Durant'in 2016'da Golden State Warriors'a imza atma kararını, kendisinin tercih etmemiş olacağı bir hamle olarak değerlendirdi.



Durant'in 2016 yazında Warriors'a katılması, ligin en iyi yıldızlarından biri konumundaki bir oyuncunun NBA Finalleri'nde yenilgi almış bir takıma katılmış olmasından ötürü tüm dünyadaki basketbolseverleri şok eden bir hamle olmuştu.



Lillard, 'It Is What It Is' isimli podcast'te Durant'in Golden State'e gidişi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Bunu daha önce defalarca söyledim. Kevin Durant kesinlikle tüm zamanların en iyi oyuncularından biridir. Ama şahsen, onun yerinde olsam böyle bir şey yapmazdım."



Durant, Warriors'ta bulunduğu sürede iki kez şampiyonluk yüzüğü ve Final MVP'si ödüllerini kazanmıştı.