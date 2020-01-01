Lillard: "Döndüğümüzde playoff şansımız olmazsa, oynamam"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Trail Blazers'ın sezon devam ettiğinde gerçekçi playoff şansı yoksa oynamamayı planladığını söyledi.



NBA, sezonu yeniden başlatmanın en iyi yollarını araştırıyor. Söylentiler ortaya çıktıkça, oyuncuların durumla alakalı bazı tepkileri de ortaya çıkmaya başladı ve kimileri bir turnuvaya razı olduğunu belirtirken, kimileri de bu 'anlamsız' maçlarda oynamayacaklarını iddia ediyor.



Ekibi Portland'ın playofflarda bir nokta için rekabet etme şansı yoksa, tek bir dakika oynamayı düşünmeyen Lillard'ın söylediği de bu şekilde.



"SIRALAMALAR ARASINDA TURNUVA OLURSA, GÜZEL"



Eğer NBA beş maç daha oynar ve lokal televizyon anlaşmalarını yerine getirmek için 70 normal sezon maçına ulaşırsa, Lillard bu maçların hiçbirine katılmayacağına dair herkesi uyardı:



"Eğer sezon devam ederse ve 'Normal sezonu bitirmek için birkaç maç ekleyeceğiz' gibi bir şey söylerlerse ve playofflar için ciddi bir fırsatımız olmamasına rağmen biri anlamsız maçlar için bizi ortaya atarlarsa, takımımla beraber olurum, çünkü takımımın bir parçasıyım. Ancak katılım yapmam. Bunu şimdiden söyleyeyim, yazabilirsiniz."



"Eğer geri dönersek ve playoff yapma şansım olmazsa, işe gelirim, antrenmana katılırım ve ekibimle olurum. Tüm bunları yaparım ve daha sonra maçlarda benchte otururum. Eğer geri döndüğümüzde bunun bir 7 ve 12 numaralı sıralamalar arasında turnuva tarzı bir şey olduğunu söylerlerse, ve playoff sıralamaları için oynarsak, o zaman mükemmel olduğunu düşünüyorum."



Şu anda Trail Blazers (29-37), son playoff sırasına sahip Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisinde ve Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor. Şu anda ortada birkaç seçenek olsa da, Lillard normal sezonu bitirmek için sadece beş maç oynama olasılığından memnun değil.



