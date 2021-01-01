Lillard: "Denver serisini kazanmayı bekliyordum"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Denver Nuggets'a karşı bu sene oynadığı playoff serisini "kazanmayı beklemiş olduğunu" belirtti.



Lillard, bu hafta Las Vegas'ta düzenlenen ABD Milli takımının medya gününde, Portland'ın ilk turda playofflardan elenmesi durumuna değindi.



Lillard, Trail Blazers'ın sakatlıklarla uğraşan bir Nuggets takımına karşı kazanmak için yeterli olduğundan emin olduğunu ve ekibinin elenmesinin üzücü olduğunu açıkladı:



"Bu yıl playofflarda oldukça sağlam bir maratona girmemizi bekliyordum ama malesef kısa kesildi. Sakat ve yorgun bir takıma karşı o seriyi kazanmayı beklerken, sezonun bu kadar erken bitmiş olması, oldukça üzücü oldu."



