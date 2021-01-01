Lillard'dan itiraf!: "NBA'de sayı atmak, Avrupa'dan daha kolay!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA'de sayı atmanın Avrupa'dakinden daha kolay olduğunu itiraf etti.



Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in birkaç yıl önce iddia ettiği gibi, Dame de NBA'de sayı üretmenin FIBA basketbolundan çok daha kolay olduğunu doğruladı.



Inside Buzz'dan Mikey Domagala ile konuşan Lillard, Portland ve ABD Milli Takımı için oynamak arasındaki farkları tartıştı:



"NBA'deki en iyi skorerler üçlük atan adamlar ve FIBA'da çok fazla faul de almıyorlar, çünkü oyun daha fiziksel. Ayrıca, savunma üç saniyesi kuralı da olmadığı için boyalı alan daha da kalabalık ve hakemler kolay kolay düdük çalmıyor. NBA'de sayı atmayı kolaylaştıran birçok şey var."



Dame kısa süre önce ABD Milli Takımı ile Tokyo'da altın madalya kazanmıştı.



