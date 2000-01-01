Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard, "Dame Time"ın sırrını açıkladı

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard "Dame Time"ın arkasındaki sırrı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard "Dame Time"ın arkasındaki sırrı açıkladı.

Lillard, son birkaç sezondur 'Dame Time' olarak adlandırılan kritik anlardaki zamanında düşünce sürecini açıkladı:

"Genellikle o anlarda olduğumda, kendime büyük bir iş yapmak üzere olduğumu söylerim. Kalbimde, sahada gerçekten çok çalıştığımı biliyorum ve genel olarak kondisyonum üzerine ve ağırlık odasında da çok çalışıyorum.

İnsanlara doğru davrandığımı biliyorum. İşleri doğru şekilde yaptığımı biliyorum. Mükemmel değilim, ama başarılı olmak ve kendime en iyi şansı vermek için, her şeyi yaptığımı biliyorum. O anlara, olumsuz ihtimalleri düşünerek girmiyorum. Aklımdan geçmezler. Bu yüzden hep büyük iş yapacakmış gibi hissediyorum."

Blazers guardının clutch zamanlardaki başarısı, hazırlığına olan inançtan geliyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal