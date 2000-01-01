Lillard, "Dame Time"ın sırrını açıkladı

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard "Dame Time"ın arkasındaki sırrı açıkladı.



Lillard, son birkaç sezondur 'Dame Time' olarak adlandırılan kritik anlardaki zamanında düşünce sürecini açıkladı:



"Genellikle o anlarda olduğumda, kendime büyük bir iş yapmak üzere olduğumu söylerim. Kalbimde, sahada gerçekten çok çalıştığımı biliyorum ve genel olarak kondisyonum üzerine ve ağırlık odasında da çok çalışıyorum.



İnsanlara doğru davrandığımı biliyorum. İşleri doğru şekilde yaptığımı biliyorum. Mükemmel değilim, ama başarılı olmak ve kendime en iyi şansı vermek için, her şeyi yaptığımı biliyorum. O anlara, olumsuz ihtimalleri düşünerek girmiyorum. Aklımdan geçmezler. Bu yüzden hep büyük iş yapacakmış gibi hissediyorum."



Blazers guardının clutch zamanlardaki başarısı, hazırlığına olan inançtan geliyor.



