Milwaukee Bucks süperstarı Damian Lillard, Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'a 'Dame Time' kutlamasıyla dalga geçmesinin ardından "alçakgönüllü tavrını koruması" söyledi.



Haliburton, geçtiğimiz gece Pacers'ın Bucks'a karşı 128-119'luk galibiyete ulaştığı Sezon İçi Turnuvası yarı finali maçının sonuna doğru kritik bir üçlük isabeti bulduktan sonra, Lillard'ın ünlü 'Dame Time' kutlamasını yapmıştı.



Bu durumla ilgili Lillard, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini şöyle aktardı:



"Bunu ben de defalarca yaptığım için, başkası yaptığında kızmam doğru olmaz. Başka birisi bunu yaptığında, bir saygı ve kabul göstergesi olduğunu düşünüyorum. Kötüye yormadım. Lakin, özel anınızı yaşarken alçak gönüllü tavrınızı korumaya özen göstermeniz gerektiğinin de farkındayım. Günün birinde işlerin nasıl değişebileceğini asla bilemezsiniz. Ben bu harekete şahsen saygı duydum ve maçtan sonra da el sıkıştık."



Haliburton, Pacers'a 27 sayı, 15 asist ve 0 top kaybıyla liderlik ederken, Lillard'ın 24 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik performansı Bucks için yeterli olmamıştı.



