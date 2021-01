Lillard, Carmelo için: "Hep söylerim... Hall of Fame oyuncusu!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, takım arkadaşı Carmelo Anthony'nin dün geceki maçtaki performansını överek, kendisinin bir "Hall of Fame" oyuncusu olduğunu söyledi.



Carmelo dün gece Toronto Raptors karşısında benchten gelerek 20 sayı kaydetmişti ve Blazers'ın 17 sayı farktan dönmesinde, oldukça fark yaratan bir katkı sağlamıştı.



Blazers ilk yarıda hücumda yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Melo'nun dördüncü çeyrekte bulduğu 13 sayı ile (ve CJ McCollum'ın maç kazandıran basketiyle) bu önemli galibiyet (112-11) gelmişti.



Lillard, maç sonrası yapılan bir röportajda, Anthony'nin performansı hakkında yorum yapması istendiğinde, şunları belirtti:



"Bunu her zaman söylerim, o bir Hall of Fame oyuncusu. Ve yapabileceğini bildiğimiz bir şey varsa, oda sayı üretebilmesi. Ve tabii ki, aynı zamanda kariyerinde ilk kez benchten gelerek, yeni bir role de alışıyor.



Ritminizi ve kendinize olan güveninizi bulmak, bazen biraz daha zor olabiliyor. O 25 yaşında değil. Şimdi biraz daha yaşlı ve dediğim gibi, yeni bir rolü var. Oynadığı dakikalar farklı miktarlarda olduğundan ötürü, kendisini bulması için süresi çok daha kısıtlı.



Bu gece, Hall of Fame yeteneğini gösterdiğini düşünüyorum. Şutlar soktu, iletişim kurdu, ribaund aldı. Geriden gelip kazanmamızda büyük etkisi oldu."



Melo'nun performansı şu şekildeydi: