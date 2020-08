Lillard: "Carmelo, bir Hall of Fame oyuncusu!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, takım arkadaşı Carmelo Anthony'nin gördüğü saygısızlığı "komik" ve bulduğunu ve onun "Hall of Fame" oyuncusu olduğunu söyledi.



Dame'in yorumları, Anthony'nin Rockets'a karşı oynadığı karşılaşmanın bitimine bir dakikadan daha az kala attığı üçlükle, skor üstünlüğünü beş sayıya çıkarmasının ve oyunun en büyük şut isabetini bulmasının ardından geldi.



Lillard, Melo ile ilgili şunları söyledi:



"Onu aldığımızda, herkesin onun hakkında söyleyecek bir şeyleri vardı, savunmada ne yapacak, yaşlanıyor, bitti, nereye uyum sağlayacak gibi konular. Herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Soyunma odasında nasıl, neden bu diğer takımlarla iş göremedi falan gibi. Ama bize geldiğinde iyi bir takım arkadaşı, genç oyuncularımız için iyi olan, sahada iyi ya da kötü bir maç çıkarsa da konuşarak yardımcı olan bir oyuncu oldu. Kendini takıma vermiş durumda. Oyunun gidişatına bağlı olarak bazı durumlarda, ondan neye ihtiyacımız olduğunu anlıyor."



"Benim gibi her şeye dikkat eden biri için, bu oldukça açık. İnsanların onun hakkında söylediklerini gerçekten komik ve saygısızca buluyorum. O bir Hall of Fame oyuncusu."



16.3 SAYI ORTALAMASI BULUNUYOR!



Houston karşısındaki zaferle, Blazers şu anda Batı Konferansı'nda 8 numara olan Memphis Grizzlies'e 1.5 maç daha yaklaşmış oldu.



Anthony, 36 dakikada 15 sayı ve 11 ribaund kaydetti ve şu anda Portland'ın üç normal sezon maçında 16.3 sayı ortalama yakaladı.



Melo'nun Houston karşısındaki performansı, Portland'ın Memphis Grizzlies'e karşı önemli bir galibiyet almasına yardımcı olmak adına, uzatma periyodunda üst üste attığı iki üçlük performansından günler sonra geldi.



"ARTIK NYK VEYA DENVER'DAKİ GİBİ DEĞİL"



Lillard, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Ona ihtiyacımız olan noktalarda bulunuyor. Artık New York ya da Denver'da olduğu gibi oynamaya çalışmıyor. Bazen topsuz alanda ona ihtiyacımız olduğunu ve teke tek oynaması gereken pozisyonun zamanının geldiği anı biliyor. Koçun, onu hazır olmadan önce sahaya sürebileceğini biliyor ve ona saygı duyuyor. Bu tür şeyleri onun gibi bir adamdan gördüğünüzde, bence ekibimize her şeyi açıklamış oluyor."