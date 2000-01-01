Lillard: "Bubble, bana normalden daha kolay gelmişti"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA bubble'ının normal bir sezondan 'çok daha kolay' olduğunu söyledi.



Lillard, NBA'in 2019-20 sezonunu tamamlamak için Orlando'da inşa ettiği bubble ortamı ile ilgili konuştu.



Dame, Instagram'daki canlı yayında, ünlü rapçi Fat Joe'ya, NBA bubble'ındaki maçların ligdeki normal bir sezona kıyasla "çok daha kolay" olduğunu açıkladı:



"Şahsen benim için bubble çok daha kolaydı. Pek dikkat dağıtıcı bir şey yoktu. Maçlardan sonra seyahat etmemiz gerekmiyordu. Maçlar bittikten sonra saat 10 veya 11 gibi arenalardan ayrılıyorduk ve hemen otele dönüyorduk.



Maçtan hemen sonra tedavimizi oluyor, uzanmak için odamıza gittiğimizde bize yemek gönderiliyordu. Her şey ayarlıydı ve düzenlenmişti.



Sonrasında uçağa falan binmiyor, aceleyle otele gitmiyorduk. Ertesi sabah kalkıp aynı yerde antrenman yapabiliyorduk. Vücudumuz daha hızlı toparlanıyordu.



Daha iyi dinleniyorduk. Benim için çok daha kolaydı. Bu yüzden birçok oyuncunun çok iyi performans gösterdiğini gördünüz."



Lillard bubble içinde performansını yükseltmiş ve Blazers ekibini playofflara taşımaya başarmıştı.



