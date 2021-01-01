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Lillard: "Billups ile konuşunca, Portland'da kalmaya tamamen ikna oldum"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, koç Chauncey Billups ile yaptığı görüşmenin takımdan ayrılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, koç Chauncey Billups ile yaptığı görüşmenin takımdan ayrılma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı.

Portland'dan ayrılma fikrine yakın olduğu dramatik bir yaz döneminden sonra Lillard, The Athletic'den Jason Quick'e Billups ile yaptığı görüşmelerin kendisini oynadığı tek takıma tamamen yeniden sadık kalmaya ikna ettiğini söyledi:

"Bence fikrimin değişmesinde, Chauncey ile yaptığımız sohbetlerin yanı sıra, ikimizin de hayat görüşünün aynı olması da büyük pay sahibiydi. Bir maç izlerken veya insanları gözlemlerken, olaylara benim açımdan bakan çok fazla insan olmuyor. Ama o, benim gördüklerimin çoğunu gören biri ve bu da benim için çok önemliydi.

Her şey kusursuz gidecek diye bir şey yok. Sıkıntılar da olacak. Bu sezon sıkıntılı bir şekilde başlarsa, bu beni mutlu etmez tabii ki. Kimseyi etmez. Ama böyle olduğunda da asla kaçıp gitmem. Portland'dan ayrılmak işin kolay kısmı fakat böyle bir şey olmayacak."

Yaz aylarında, Trail Blazers playoffların ilk turunda Denver Nuggets tarafından elendikten sonra Lillard'ın takas talep etmeyi düşündüğünü öne süren raporlar ortaya çıkmıştı. Lillard bu söylentileri yalanlamış, fakat dürüst bir şekilde, kadronun şampiyonluk için rekabet etmeye hazır olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Takımla 10. sezonuna giren Dame'in 16.815 kariyer sayısı, takım tarihinde bu alanda zirvede olan Clyde Drexler'ın 18.040 sayısının ardından ikinci sırada yer alıyor.


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