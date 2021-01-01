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Lillard: "Billups daha çok değil, daha verimli çalıştırıyor"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yeni başantrenör Chauncey Billups'ın koçluk becerileriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yeni başantrenör Chauncey Billups'ın koçluk becerileriyle ilgili konuştu.

Takımın medya gününde konuşan Lillard, "daha çok yerine daha verimli çalışmaya" yönelik bir koçluk stiline sahip olduğunu söylediği Billups'ı takdir etti:

"Bir oyuncunun düşünme biçimi böyle olur. Daha çok değil, daha verimli çalışmak. 'Bunu yapabilecekken neden bunu yaptın?' gibi. Oyunu bir point guard gibi değerlendiriyor."

Portland, ekibin geçen seneki normal sezon ve playofflardaki eksikliklerine Billups'ın yanıt olabileceğini umuyor.


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