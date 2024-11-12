Lillard beyin sarsıntısı geçirdi, bu gece Raptors'a karşı yok

Milwaukee Bucks, yıldız oyuncu Damian Lillard'ın beyin sarsıntısı protokolüne girdiğini ve bu gece Toronto Raptors'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard beyin sarsıntısı geçirdi, bu gece Raptors'a karşı yok
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12 Kasım 2024 12:13
Milwaukee Bucks, yıldız oyuncu Damian Lillard'ın beyin sarsıntısı protokolüne girdiğini ve bu gece Toronto Raptors'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

NBA muhabiri Chris Haynes, Bucks yıldızı hakkında şu bilgileri sundu:

"Damian Lillard, Pazar günü Celtics'e karşı üçüncü çeyreğin sonuna doğru kafasına darbe aldı. Bugün baş ağrısı ve baş dönmesi vardı. Testler beyin sarsıntısı yaşadığını doğruladı. Çarşamba günü Pistons'a karşı oynanacak maçta forma giyme ihtimali var."

Bucks'ın sezon başındaki sıkıntılarına rağmen Lillard, Milwaukee'nin 2-8'lik başlangıcında 26 sayı, 6,6 asist ve 4,6 ribaund ortalamalarıyla iyi bir performans gösteriyor.

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