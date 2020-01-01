Lillard: "Bence bu yıl MVP, LeBron"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun önünde MVP olduğunu düşündüğünü söyledi.



ESPN'in "Jalen & Jacoby" şovuna konuk olan Dame, Lakers'ın Batı Konferansı'nda lider olan derecesinin ve LeBron'un etkileyici istatistiklerinin, kendisini seçmesinin nedenleri olarak gösterdi:



"İkisinden biri seçilirse, kimsenin bununla bir sorunu olacağını sanmıyorum. Ama ben şahsen, bu sezon, LeBron diyorum. Batı'da 1 numaradalar. Yıl boyunca istikrarlı gittiler. Ligde vücudunun geçirdiği süre, konuşulma miktarı, yaptığı her küçük şeyde ona uyguladıkları baskı ve performans gösterdiği seviyeyi düşününce, kendisinin MVP olduğunu düşünüyorum."



LeBron, bu sezon tahtını Antetokounmpo'dan "geri alacağını" söylemişti.



