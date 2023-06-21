Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın takıma genç oyuncular yerine deneyimli veteranlar alınmasını istediği bildirildi.



Trail Blazers'ın NBA Draftı'ndaki 3 numaralı seçimi için aldığı takas tekliflerini beğenmeyişinin, Lillard'ı takımın gidişatından mutsuz olduğu bir konuma getirmiş olabileceği düşünülüyor.



ESPN'den Brian Windhorst, Lillard'ın Blazers'a 'şimdi kazanmaya' yönelik oyuncular istediğini açıkça belirttiğini ve bu duruşundan halen ödün vermediğini şu şekilde açıkladı:



"Dame'in genç oyuncularla oynamak istemediği ve artık veteran oyuncuların yardımını istediği söyleniyordu. Halen böyle düşünüp düşünmediğini soruşturduğumda, kararlı bir 'evet' cevabı aldım.



Blazers, elindeki en iyi varlığı olan 3 numaralı seçimini takas etmeyip NBA Draftı'nda Scoot Henderson veya Brandon Miller'ı seçerek 'İlerlediğimiz yol budur' derse, Dame'in önümüzdeki günlerde ne yapacağını tahmin edemiyorum."



2022-23 sezonunda Lillard, maç başına 32.2 sayı ve 7.3 asist ortalamalarıyla bireysel anlamda güçlü bir sezon geçirmiş olsa da, takımı Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvasına katılamamıştı.





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