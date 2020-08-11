Lillard, 61 sayısı sonrası: "Hayatımızın en önemli maçıydı!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, dün gece Dallas Mavericks'e karşı 61 sayıyla kariyer rekorunu egale ederek, takımını Batı'daki playoff yarışı için 8. sıraya taşımış oldu.



Dame galibiyet, performansı ve Brooklyn Nets'e karşı bir sonraki maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve bunu hayatlarının en önemli maçı olarak nitelendirdi.



Bu sezon kariyerinin en büyük maratonlarından birini geçiren Lillard, Orlando'ya zaman kaybetmek için gelmediğini ve Blazers'ı playofflara götürmek için geldiğini itiraf etti:



Takım arkadaşları ve antrenörler kendisini tebrik etmeye geldiklerinde, defalarca "ismime biraz saygı gösterin!" diye bağırdı:



"Bu, hayatımızın en önemli maçıydı. Bu gece harikaydı. Bir galibiyete ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bir maça odaklanacağız. Bunu hallettik. Ve bu en önemlisi. Doğru Bitirmeliyiz."



Lillard, iki son saniye serbest atışı kaçırdığı LA Clippers karşısında Cumartesi günkü mağlubiyetinin intikamını alırken, Philadelphia 76ers karşısında 51 sayı ve ardından dün geceki 61 sayısıyla, ilk kez arka arkaya 50 sayılık performanslar göstermiş oldu.



Portland, son sıralama maçı olan Brooklyn Nets karşılaşmasından önce, dinlenmek için bir günü olacak.



İşte Dame'in performansı!:



