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Lillard: "3. maçta oynayacağım"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, parmağı çıkık bir şekilde dün geceki playoff ilk turu 2. maçından çıktıktan sonra, Cumartesi günü Los Angeles Lakers'a karşı 3. maçta oynamayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, parmağı çıkık bir şekilde dün geceki playoff ilk turu 2. maçından çıktıktan sonra, Cumartesi günü Los Angeles Lakers'a karşı 3. maçta oynamayı planladığını söyledi.

Lillard, Portland'ın 111-88'lik mağlubiyetinden sonra, Blazers.com'dan Casey Holdahl'a göre şunları söyledi:

"Oynayacağım. Sadece ağrıyor, dokunuşa biraz hassas."

Lillard, sol elindeki parmağı yerinden çıktıktan sonra, üçüncü çeyrekte maçtan ayrılmıştı ve ekip, röntgen sonuçlarının negatif olduğunu söylemişti.

Başantrenör Terry Stotts, maçtan sonra yıldızının durumundan emin olmadığını belirtti:

"Sanırım bir sonraki maç için durumunun ne olduğunu söylemek için henüz erken."

Lillard dün gece biraz soğuktu ve sakatlığı öncesinde, 6/14 şut isabetiyle 18 sayı atmıştı. 30 yaşındaki yıldız, NBA'in Florida kampüsüneki vardığından bu yana maç başına ortalama 37 sayı ile oynuyordu.


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