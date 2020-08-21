Ligue 1'de yeni sezon başladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2020-21 sezonunun açılış maçında Bordeaux ile Nantes 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA
Ligue 1'de yeni sezon başladı
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21 Ağustos 2020 22:20
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2020-21 sezonunun açılış maçında Bordeaux ile Nantes 0-0 berabere kaldı.

Yeni Bordeaux Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlanırken, Bordeaux'nun orta saha oyuncusu Zerkane, 20. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligue 1 2019-20 sezonu, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 28. hafta sonunda tescil edilmişti.

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