Ligue 1'de perde açılıyor!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2023-2024 sezonu, cuma günü oynanacak Nice-Lille maçıyla başlayacak.



Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen Fransa'da Nice ile Lille arasındaki sezonun açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de Allianz Riviera Stadı'nda oynanacak.



Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ise ilk maçına 12 Ağustos Cumartesi günü taraftarının önünde çıkacak. Paris ekibi, Lorient'ı TSİ 22.00'de Parc des Princes'te konuk edecek.



PSG yine şampiyonluğunu en büyük adayı



PSG, son 11 yılda 9 kez zafere ulaştığı Ligue 1'de güçlü kadrosuyla yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak göze çarpıyor.



Geçen sezonki zaferiyle Ligue 1'in en fazla şampiyon olan takımı (11) unvanını elde eden PSG, yeni sezonda da hegemonyasını sürdürmeyi hedefliyor.



Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ABD ekibi Inter Miami'ye transferi sonrası Fransız Kylian Mbappe, Brezilyalı Neymar ve İtalyan Marco Verratti'nin ayrılıklarının da gündemde olduğu PSG, bu gelişmelere karşın önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Teknik direktörlüğe İspanyol Luis Enrique'yi getiren başkent ekibi, kadrosuna Uruguaylı Manuel Ugarte, Fransız Lucas Hernandez, Slovak Milan Skriniar, İspanyol Marco Asensio, Güney Koreli Lee Kang-in ve Portekizli Gonçalo Ramos gibi isimleri kattı.



Geçen sezon PSG'nin bir puan gerisinde ikinci olan Lens, iki önemli kozu Belçikalı Lois Openda ve Fildişi Sahilli Seko Fofana'yı yüksek bonservis bedelleriyle takımdan gönderdi. Kadronun önemli parçalarını kaybeden Lens'ın bu sezonki şampiyonluk yarışında PSG'ye meydan okuyup okuyamayacağı merak konusu olacak.



Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda bulunduran Lille'in yanı sıra Rennes, Monaco, Olimpik Lyon ve Nice de şampiyonluk yarışında PSG ile rekabete girmeye çalışacak.



İlk hafta programı



Cuma:



22.00 Nice-Lille



12 Ağustos Cumartesi:



18.00 Olimpik Marsilya-Reims



22.00 PSG-Lorient



13 Ağustos Pazar:



14.00 Brest-Lens



16.00 Clermont-Monaco



16.00 Montpellier-Le Havre



16.00 Nantes-Toulouse



18.05 Rennes-Metz



21.45 Strasbourg-Olimpik Lyon



