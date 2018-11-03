  •  
    Çalhanoğlu için FLAŞ gelişme! Ayrılık yakın...
  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    Benzia'dan özür mesajı! "Düşünmeden yaptım!"
  •  
    "Taç kararı çok YANLIŞ, peki VAR neden yoktu?"
  •  
    Demirkol'un o iddiası; "Evet hatalı, Belhanda.."

Ligin dibinde puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Ligin dibinde puanlar paylaşıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 17:56
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Deplasman ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25. dakikada Auremir'in golü ile öne geçerken Akhisarspor'da 38. dakikada Güray Vural, penaltıdan skoru dengeledi ve maç 1-1 bitti.

UZATMADA GELEN GOL GEÇERSİZ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 90+1. dakikada Thy ile attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADILAR

Bu sonucun ardından iki takımda küme düşme hattından kurtulamadı. Akhisarspor, 9 puanla 16. sırada yer alırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 puanla son sıradan kurtulamadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için