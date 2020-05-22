Ligi biten Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın 3 ayrı ligde oynayan oyuncuları İstanbul'da çalışacak. Belçika, Fransa ve Hollanda'da sezonun tescil edilmesinin ardından bu ülkelerde kiralık oynayan Larin, Mirin ve Oğuzhan takıma geri gelecek

Haber; Sabah
Ligi biten Beşiktaş'a geri dönüyor
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22 Mayıs 2020 08:24
Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi takıma üç isim geri dönecek.

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Fransız temsilcisi Toulouse'a gönderilen Isimat- Mirin ile devre arası Hollanda kulübü Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup gelecek ay Beşiktaş'a geri dönecek.

Üç oyuncunun da forma giydiği ligler tescil edilmiş ve son nokta koyulmuştu. Siyah-beyazlılarda 7.5 yıllık aralıksız serüveni Feyenoord'a gidişiyle değişen Oğuzhan ile haziranın ilk haftası masaya oturulması kararlaştırıldı. Yıllık 2 milyon Euro net maaşı bulunan milli futbolcudan indirim istenecek. 27 yaşındaki orta sahanın da gelecek sezon için planları, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapacağı yeni görüşmeyle netleşecek. Bu doğrultuda Oğuzhan'ın sözleşme indirimine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

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