Ligde en çok kart gören takım Gaziantep FK

Takım



Sarı



Kırmızı



Toplam Gaziantep FK



23



1



24 Corendon Alanyaspor 21



0



21 Net Global Sivasspor 19



2



21 TÜMOSAN Konyaspor



20



0



20 Antalyaspor



19



1



20 Göztepe



19



0



19 Adana Demirspor



18



1



19 Atakaş Hatayspor



18



1



19 Kasımpaşa



17



1



18 Beşiktaş



18



0



18 Bellona Kayserispor



17



1



18 Sipay Bodrum FK



16



2



18 Samsunspor



17



0



17 ikas Eyüpspor



17



0



17 Trabzonspor



16



1



17 Çaykur Rizespor 15 0 15 RAMS Başakşehir



14



1



15 Fenerbahçe 13 0 13 Galatasaray 12 0 12

Rakip Sarı Kırmızı Sipay Bodrum FK 1 Samsunspor 3 Galatasaray 1 Net Global Sivasspor 6 Trabzonspor 5 ikas Eyüpspor 4 Beşiktaş 4

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi.Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü.Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Selçuk İnan'ın orta alanda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kozlowski, ligde oynadığı 6 karşılaşmada toplamda 5 sarı kart görerek agresif bir grafik çizdi.Kozlowski, ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü ve takımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında yalnız bıraktı.Kırmızı-beyazlı ekipte Saborit 3; Ndiaye, Lungoyi, Maxim ve Sorescu ikişer; Ömürcan Artan, Da Silva, Furkan Soyalp, Arda Kızıldağ, Mandouki, Kenan Kodro ile Ertuğrul Ersoy da birer kez sarı kart gördü.Sezon başında Fransa 2. lig takımlarından Caen'den transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Quentin Daubin, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında kırmızı kart gördü.Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu konumunda olan Daubin, devam eden haftalarda hiç süre alamadı.