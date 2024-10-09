Ligde en çok kart gören takım Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada hakemler futbolculara 341 kart gösterdi. Gaziantep FK, en çok kart gören takım oldu. Gaziantep FK'de futbolcular oynanan 7 maçta 23 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ligde en çok kart gören takım Gaziantep FK
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 11:13
Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında en çok kart gören takımların listesinde Gaziantep FK 24 kart ile ilk sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.

Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü.

Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.

Ligin 8. haftası sonunda oluşan kart durumu ise şöyle:


Takım

 Sarı

 Kırmızı

 Toplam
Gaziantep FK

 23

 1

 24
Corendon Alanyaspor 21

 0

 21
Net Global Sivasspor 19

 2

 21
TÜMOSAN Konyaspor

 20

 0

 20
Antalyaspor

 19

 1

 20
Göztepe

 19

 0

 19
Adana Demirspor

 18

 1

 19
Atakaş Hatayspor

 18

 1

 19
Kasımpaşa

 17

 1

 18
Beşiktaş

 18

 0

 18
Bellona Kayserispor

 17

 1

 18
Sipay Bodrum FK

 16

 2

 18
Samsunspor

 17

 0

 17
ikas Eyüpspor

 17

 0

 17
Trabzonspor

 16

 1

 17
Çaykur Rizespor 15 0 15
RAMS Başakşehir

 14

 1

 15
Fenerbahçe 13 0 13
Galatasaray 12 0 12
Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşmalara göre oluşan kart tablosu ise şöyle:

Rakip Sarı Kırmızı
Sipay Bodrum FK   1
Samsunspor 3  
Galatasaray 1  
Net Global Sivasspor 6  
Trabzonspor 5  
ikas Eyüpspor 4  
Beşiktaş 4  
Gaziantep FK'de en çok sararan Kozlowski oldu

Sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın orta alanda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kozlowski, ligde oynadığı 6 karşılaşmada toplamda 5 sarı kart görerek agresif bir grafik çizdi.

Kozlowski, ligin 7. haftasında iç sahada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü ve takımını ligin 8. haftasında ikas Eyüpspor karşısında yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Saborit 3; Ndiaye, Lungoyi, Maxim ve Sorescu ikişer; Ömürcan Artan, Da Silva, Furkan Soyalp, Arda Kızıldağ, Mandouki, Kenan Kodro ile Ertuğrul Ersoy da birer kez sarı kart gördü.

Takımın tek kızaran ismi Daubin formayı da kaybetti

Sezon başında Fransa 2. lig takımlarından Caen'den transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Quentin Daubin, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında kırmızı kart gördü.

Takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu konumunda olan Daubin, devam eden haftalarda hiç süre alamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery