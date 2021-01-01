Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lig GM'lerine göre CP3, emekli olduğunda koç olacak

Lig yöneticilerinin Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un emekli olduğunda başantrenörlüğe geçmesini bekledikleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Lig yöneticilerinin Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un emekli olduğunda başantrenörlüğe geçmesini bekledikleri bildirildi.

Bleacher Report'tan A.Sherrod Blakely, işinde yükselen birçok Afroamerikalı NBA antrenörünü inceledi ve Paul'un oyun günleri sona erdiğinde muhtemelen başantrenörlüğe uygun olacağını belirtti:

"Lig yöneticileri arasındaki fikir birliği, bu mesleğe sıçrama yapacak bir sonraki oyuncunun Chris Paul olacağı yönünde."

İsmini vermeyen bir Doğu Konferansı yöneticisi ile böyle bir değerlendirmenin nedenlerini şu şekilde sundu:

"Liderliğine bakarsınız, gittiği her takımın, kendisi oraya vardığında öncekinden daha iyi olduğu gibi bir gerçek var. Bu da onun harika bir koç olacağına inanmanızı sağlıyor. Bence herhangi bir organizasyonun, emekli olduğunda kendisini bünyesine katacağını görmemek çılgınlık olur."

35 yaşındaki Paul, Suns'ın playoff penceresine girmesine yardımcı olduğu sezonda maç başına 16.4 sayı, 9.0 asist, 4.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal