Lig GM'lerine göre CP3, emekli olduğunda koç olacak

Lig yöneticilerinin Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un emekli olduğunda başantrenörlüğe geçmesini bekledikleri bildirildi.



Bleacher Report'tan A.Sherrod Blakely, işinde yükselen birçok Afroamerikalı NBA antrenörünü inceledi ve Paul'un oyun günleri sona erdiğinde muhtemelen başantrenörlüğe uygun olacağını belirtti:



"Lig yöneticileri arasındaki fikir birliği, bu mesleğe sıçrama yapacak bir sonraki oyuncunun Chris Paul olacağı yönünde."



İsmini vermeyen bir Doğu Konferansı yöneticisi ile böyle bir değerlendirmenin nedenlerini şu şekilde sundu:



"Liderliğine bakarsınız, gittiği her takımın, kendisi oraya vardığında öncekinden daha iyi olduğu gibi bir gerçek var. Bu da onun harika bir koç olacağına inanmanızı sağlıyor. Bence herhangi bir organizasyonun, emekli olduğunda kendisini bünyesine katacağını görmemek çılgınlık olur."



35 yaşındaki Paul, Suns'ın playoff penceresine girmesine yardımcı olduğu sezonda maç başına 16.4 sayı, 9.0 asist, 4.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyor.



