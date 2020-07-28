Lig bitti ama Luyindama salondan çıkmıyor

Galatasaray'ın savunmacısı Luyindama, tatilde de çalışmaya devam ediyor.

Lig bitti ama Luyindama salondan çıkmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2020 11:32
Süper Lig bitti, ama Galatasaray'ın savunmacısı Luyindama çalışmaya devam ediyor ve Instagram'dan paylaşımlar yapıyor

Sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında TFF listesinden çıkarılan ve Mart ayından bu yana takımla antrenmanlara katılan Kongolu savunma oyuncusu, yaz kampına hazır bir şekilde dahil olmak istiyor.

Luyindama, 12 Ağustos'taki toplanma gününe kadar günlük idman programına devam edecek. Luyindama'nın adı transferde İngiliz takımlarıyal da anılıyor. Özellikle Aston Villa oyuncuyu ısrarla istiyordu





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için