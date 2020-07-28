Lig bitti ama Luyindama salondan çıkmıyor

Süper Lig bitti, ama Galatasaray'ın savunmacısı Luyindama çalışmaya devam ediyor ve Instagram'dan paylaşımlar yapıyorSakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında TFF listesinden çıkarılan ve Mart ayından bu yana takımla antrenmanlara katılan Kongolu savunma oyuncusu, yaz kampına hazır bir şekilde dahil olmak istiyor.Luyindama, 12 Ağustos'taki toplanma gününe kadar günlük idman programına devam edecek. Luyindama'nın adı transferde İngiliz takımlarıyal da anılıyor. Özellikle Aston Villa oyuncuyu ısrarla istiyordu