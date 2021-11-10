Lienhart: '17 yaşında çocuğun 500 euroluk çantası olamaz'

Real Madrid altyapısından yetişen ve şimdilerde Freiburg forması giyen stoper Philipp Lienhart, genç futbolculara astronomik ücretler ödenmesini eleştirdi.İspanya'da geçirdiği günlerden bahsederek konuyu örneklendiren başarılı savunmacı, "" ifadelerini kullandı.Real Madrid'deki ihtişamlı hayat ve ortamın Freiburg'dakinden çok farklı olduğunu belirten Lienhart, "" diye konuştu.Real Madrid'de A Takıma yükseldiği dönemde fazla forma şansı bulmasa da 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "" açıklamasını yaptı.2018'de Freiburg'a 2 milyon euroya transfer olan Avusturyalı oyuncu, Milli Takım'da da 7 kez forma giydi.