Lienhart: "17 yaşında çocuğun 500 euroluk çantası olamaz"

Freiburg'un 25 yaşındaki savunmacısı Philipp Lienhart, Real Madrid altyapısında yetişip A Takıma kadar yükseldiği dönemi anlattı.

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Lienhart: '17 yaşında çocuğun 500 euroluk çantası olamaz'
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10 Kasım 2021 03:13
Real Madrid altyapısından yetişen ve şimdilerde Freiburg forması giyen stoper Philipp Lienhart, genç futbolculara astronomik ücretler ödenmesini eleştirdi.
İspanya'da geçirdiği günlerden bahsederek konuyu örneklendiren başarılı savunmacı, "Real Madrid altyapısındayken 17 yaş altındaki futbolcuların kolunun altında 500 euroluk kozmetik çantasıyla gezmesine şaşırmıştım. Bu kadar genç bir futbolcunun o yaşta çok para kazanmasına gerek yok. Zaten bir çok yetenek bu şekilde kaybediliyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'deki ihtişamlı hayat ve ortamın Freiburg'dakinden çok farklı olduğunu belirten Lienhart, "Freiburg daha aile ortamına sahip. Real Madrid'de işler öyle değil." diye konuştu.

Real Madrid'de A Takıma yükseldiği dönemde fazla forma şansı bulmasa da 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Bu çok da üzerinde durmadığım ve düşünmediğim bir konu. O dönemler bana sadece gazeteci ordusunun yakınımda olduğu zamanları hatırlatıyor" açıklamasını yaptı.

2018'de Freiburg'a 2 milyon euroya transfer olan Avusturyalı oyuncu, Milli Takım'da da 7 kez forma giydi.


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