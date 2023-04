Liderlik maçında kazanan Türk Telekom oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında lider Türk Telekom, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 83-72 yendi.



Mücadeleye her iki takımda sayılar bularak başlarken, ilk 5 dakika 13-12 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçti. Bu dakikadan sonra katı savunma uyguladığı rakibine sadece yedi sayı imkanı tanıyan başkent temsilcisi, ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya (40-28) kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra ev sahibe ekibe boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya (45-40) indirdi. Türk Telekom soyunma odasına 45-40 önde girdi.



Üçüncü periyoda dış atışlarda sayılar bularak başlayan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 15 sayıya (58-43) çıkardı. Fenerbahçe Beko, boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık vermeye çalışsa da Türk Telekom, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı korudu ve üçüncü periyodu 65-57 önde bitirdi.



Final periyodunda her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, mücadelenin 35. dakikası 80-70 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra her iki takımda katı savunma uygularken Türk Telekom, farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 83-72 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Çağlar Özkan



Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 18, Erkan Yılmaz 9, Bouteille 14, Jones 13, Mehmet Yağmur 6, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 13, Sestina 10



Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Edwards 10, Biberovic 6, Hayes-Davis 10, Motley 25, Calathes 4, Pierre 9, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 2



1. Periyot: 27-19



Devre: 45-40



3. Periyot: 65-57





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ