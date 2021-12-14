Lider Ziraat Bankkart, Projekt deplasmanında

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 15 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Projekt ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lider Ziraat Bankkart, Projekt deplasmanında
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14 Aralık 2021 14:43
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.

Belçika ekibi Greenyard Maaseik'i 3-0 yenerek ilk hafta sonunda liderliğe yerleşen Ziraat Bankkart, ikinci maçında Projekt'e konuk olacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.


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