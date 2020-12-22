Lider VakıfBank deplasmanda İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Lider VakıfBank deplasmanda İlbank'a set vermedi
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22 Aralık 2020 14:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta erteleme maçında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Lider VakıfBank, bu sonuçla ligde 23. galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Ayşim Erginay

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Yasemin Özel, Melda Güler, Tuğçe Öcal)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Michelle, Rasic, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Haak, Canzu Özbay) 

Setler: 20-25, 12-25, 19-25

Süre: 65 dakika (22, 20, 23)

 

 


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