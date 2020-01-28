Lider Türk Telekom'un konuğu Polski Cukier

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında 29 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.
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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın