Lider Türk Telekom'un konuğu Polski Cukier

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polski Cukier'i konuk edecek.

Haber; AA
Lider Türk Telekom'un konuğu Polski Cukier
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2020 16:31
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında 29 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için